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NBA／獨行俠「傷病魔咒」缺兵少將 基德無奈：沒人可輪替了

中央社／ 台北10日電
獨行俠陷入無止盡的「傷病魔咒」。 路透社
獨行俠陷入無止盡的「傷病魔咒」。 路透社

達拉斯獨行俠今天在缺兵少將的情況下，儘管有馬歇爾（Naji Marshall）攻下全場最高的34分，但終場仍以116比125不敵太陽吞下5連敗，很有可能一路跌出附加賽區域。

今天賽事結束後，獨行俠以32勝33敗排在西區第10，而獲勝的鳳凰城太陽，則以30勝34敗排在西區第11名，2隊僅剩下1.5場勝差，隨時都有可能互換。

根據NBA規定，例行賽前6名直接晉級季後賽，排名第7-10名的球隊還有所謂「附加賽」可以打，決定是否有機會搶下最後2張季後賽門票。

獨行俠自從2月2日交易送走唐西奇（Luka Doncic）後，就像是受到詛咒一樣；換來的明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）只打了1場就因傷無限期停賽，隨後當家控衛厄文（Kyrie Irving）又因十字韌帶斷裂本季報銷。

在今天對太陽比賽中，獨行俠禁區球員鮑威爾（Dwight Powell）、愛德華（Kessler Edwards）又因為搶球撞到頭部，鮑威爾因此只打了6分鐘就退賽，另外後衛威廉斯（Brandon Williams）也在打了24分鐘後就因為阿基里斯腱緊繃而提前離場。

獨行俠上半場就以54比60落後太陽，第三節越差越多，始終落後雙位數；終場前3分鐘，太陽布克（Devin Booker）上籃得手，將差距擴大到16分，也宣布比賽提前定調。

根據Bleacher Report報導，賽後獨行俠總教練基德（Jason Kidd）表示，「我從未看過這樣的情況，場上球員沒辦法下來休息，因為我們板凳區已經沒人可以換了。」獨行俠今天比賽中一度僅剩下7人在場。

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