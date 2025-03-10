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NBA／雷納德左手神投絕殺秀 快艇延長賽氣走國王摘3連勝

中央社／ 台北10日電
雷納德利用左手投籃上演絕殺秀。 美聯社
雷納德利用左手投籃上演絕殺秀。 美聯社

快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）今天拿下17分，最重要是終場前他持球單打利用左手投籃上演絕殺秀，幫助球隊在延長賽以111比110氣走國王，摘下3連勝。

帶著2連勝氣勢的快艇在主場面對國王，隨著賽季逐漸進入尾聲，兩隊也為了卡位季後賽席次卯足全力，從一開賽即上演激戰，整場數度戰成平手、比分互有領先。

然而，在第四節結束前不到2分鐘，快艇落後達7分，眼看即將在主場斷送連勝，但當家球星雷納德、中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）輪番挺身而出，加上主控哈登（James Harden）在剩下11.9秒突破拋投得手，快艇追平比分，硬是將國王逼進延長賽。

進入延長賽後，雙方依舊形成拉鋸戰，終場前22秒快艇仍以1分落後，不過，手握最後一波進攻，持球準備單打的雷納德控制好節奏，直到比賽剩下6秒才啟動，在多人夾擊下順利出手，沒想到，球彈了兩下後應聲入網，雷納德的致勝拋投直接終結比賽，也讓快艇以1分之差氣走國王。

此役快艇致勝功臣雷納德攻下17分，雖然投籃命中率不佳，但把握住全場最關鍵的一球，哈登則繳出「準大三元」29分、9籃板、11助攻的成績單。

國王方面，德羅展（DeMar DeRozan）豪取全場最高31分，外帶7籃板、10助攻；拉文（Zach LaVine）貢獻30分、7籃板。國王輸球後，與快艇勝差拉開1.5場，至於快艇則是落後灰狼和勇士1場勝差。

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