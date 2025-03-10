NBA／左手小指脫臼尋求手術治療 福克斯可能提前「關機」

聖安東尼奧馬刺隊後衛福克斯（De'Aaron Fox）持續帶傷作戰，近期透露左手小指脫臼的傷勢最終將需要手術處理。目前，他計劃在3月17日隨隊前往洛杉磯與湖人隊進行補賽時，與當地醫師會面，以確定手術的時間表。

「我想應該會在我們前往洛杉磯時進行，因為醫生就在那裡，這樣會方便很多。手術當天是否會進行，還不一定。」福克斯受訪時表示。「這次會面將幫助我決定接下來的處理方式。」

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因血栓問題宣告賽季報銷之後，馬刺也逐漸遠離附加賽，福克斯或許將選擇提前動手術，以確保能在今年夏天完全康復，為下個賽季做好準備。