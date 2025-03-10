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籃球／去年暑假剛成立 中華商海U19聯盟磨兵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
U19籃球聯盟昨天首次舉辦高中組聯賽的賽事，由去年暑假剛成立的中華商海拿下大勝。圖／U19籃球聯盟提供提供
U19籃球聯盟昨天首次舉辦高中組聯賽的賽事，由去年暑假剛成立的中華商海拿下大勝。圖／U19籃球聯盟提供提供

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟昨天首次舉辦高中組聯賽的賽事，由去年暑假剛成立的中華商海拿下大勝。

中華商海男籃去年暑假才正式成立，全隊目前共15名球員，大多數為原住民球員，面對VIS採取全場盯人防守，讓經驗較不足的VIS駱居下風，最終以47：21大勝。

中華商海目前正備戰HBL全國高中球聯賽乙級賽事，璞園建築董事長李忠恕也是該校董事，課餘時學校也會安排籃球隊學生至P.LEAGUE+觀看職業聯盟賽事。

教練張弼宸表示，因校址位於新北萬里，地處偏遠，受學校交通及氣候環境影響要找到好的球隊安排練習賽有許多不便，校方在得知有此聯盟後便決定報名參賽，首要目標是取得複賽資格後進而朝向冠軍之路邁進。

中華商海施閔薰相當開心能參加此聯賽，雖然自認表現沒有很好，但想到能跟校外許多球隊打正式比賽吸取經驗就很開心；他最喜歡美國NBA勇士隊的當家球星柯瑞，想學習他的小球打法及傳球視野，「因為他的身材像我一樣沒有很高。」

U19高中組聯賽總計有6支球隊，分別為中華商海、景文高中、Mamba Legend、未來藍圖、BIG Ballers及VIS，5月18日將進行四強賽，6月1日則是冠軍賽。

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