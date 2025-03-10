NBA／5連勝直逼勇士！藍道近10場出賽灰狼全勝 讚球隊狀態本季最佳
灰狼隊今日在主場以141比124擊敗馬刺，追平本季最佳5連勝。休兵將近一個月的戈貝爾（Rudy Gobert）甫回歸即貢獻16分、8籃板，而愛德華（Anthony Edwards）則攻下全場最高25分。
灰狼全場投進21記三分球，命中率達50%，並且送出38次助攻，展現均衡進攻能力。賽後戈貝爾表示：「這是一場出色的團隊勝利，我們的傳導做得很好。當我們能穩定地做到這點時，對手將很難防守我們。」
藍道（Julius Randle）也延續近期的優異表現，貢獻14分、10助攻、7籃板，在他近期出場的比賽中灰狼取得10連勝。談到球隊進攻端的調整，藍道表示：「我們不刻意設計固定打法，而是讓每個人都能找到自己的角色，這樣球隊的運行會更加流暢。戈貝爾回歸後，我們也在努力將他重新融入體系，並讓整體戰術更加順暢。」
談及自身的角色適應，藍道補充道：「這就像任何其他調整一樣，一旦找到合適的方法，就會專注於執行。我認為球隊現在的比賽方式已經有所改變，每個人都在努力打出正確的內容，這可能是我們本賽季至今最好的狀態。」
儘管灰狼在進攻端表現亮眼，但防守方面仍有隱憂。本場比賽馬刺命中率高達55%，進攻端並未受到太大限制，這對以防守見長的灰狼而言是一大警訊。然而，相較於賽季初的進攻掙扎，如今的灰狼得分能力大幅提升，過去中段賽程時他們時常難以突破110分大關，如今則能輕鬆跨越這個門檻。
灰狼目前排名西區第7，與勇士之間無勝差，以些微勝率之差緊追在後，有機會爭取前6名季後賽門票；倘若灰狼能在保持進攻火力的同時，恢復應有的防守強度，這支球隊在西區季後賽將成為不可忽視的勁旅。
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