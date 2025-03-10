NBA／39年來首見！第四節打爆公鹿 騎士14連勝創特別紀錄

騎士隊的連勝路仍是進行式，今天在點點開花下以112：100擊敗公鹿隊，14連勝到手，54勝10敗戰績持續笑傲群雄，還締造特別紀錄。

根據統計，騎士這波2月初開始的14連勝，每場得分至少從110分起跳，成為史上第2隊，過去僅有1986年的塞爾蒂克隊曾經辦到，當季「綠衫軍」也捧起最後金盃。

SILÊNCIO



O COLOSSAL CLEVELAND CAVALIERS ESTÁ PRATICANDO O ESPORTE pic.twitter.com/Z0j7ZKIz1R — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) 2025年3月10日

騎士今天首節取得34：32領先，半場打完優勢擴大到62：52；公鹿雖有「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍追分，但騎士隊第四節打出一波13：0強攻將差距拉大到102：84，最後3分鐘公鹿就把主力都換下，讓騎士輕鬆以12分差帶走勝利。

So many options out of Cleveland's PnR...



✅ pocket pass

✅ rim dive

✅ drive and kick

✅ short roll pass

✅ take it all the way

✅ roll man putback

✅ put defense in rotation

✅ pull up three vs. drop

✅ shovel pass to a slam



Offensive CLINIC and a 14th-straight win! pic.twitter.com/Vy0dfoyaM4 — NBA (@NBA) 2025年3月10日

安戴托昆波今天轟下全隊最高30分，生涯得分達到20077分，超越錢伯斯（Tom Chambers）的20049分，上升到史上第50名；里拉德（Damian Lillard）為公鹿貢獻22分，羅林斯（Ryan Rollins）板凳拿下10分。

騎士先發得分都達兩位數，史特魯斯（Max Strus）三分球9投5中攻下19分是全隊最高，米契爾（Donovan Mitchell）15分，葛蘭德（Darius Garland）和莫布里（Evan Mobley）各13分，艾倫（Jarret Allen）11分。