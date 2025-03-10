NBA／好慘！獨行俠一場比賽折損3人 基德快被逼瘋

上季打進總冠軍賽的獨行俠隊，今年把唐西奇（Luka Doncic）送去湖人隊後勝少敗多，傷兵潮更一波接一波，當家球星厄文（Kyrie Irving）賽季直接報銷，今天碰太陽隊又傷了愛德華（Kessler Edwards）在內的3名球員，最終以116：125吞下5連敗。

獨行俠今天僅有9名可用之兵，愛德華第四節和隊友鮑威爾（Dwight Powell）爭搶籃板時頭部相撞，愛德華傷到左眼，鮑威爾額頭縫了7針，威廉斯（Brandon Williams）則是出現大腿後肌緊繃狀況，沒再回歸；後衛艾克森（Dante Exum）和前鋒馬丁（Caleb Martin）則因傷後回歸有出賽時間控管，第四節後段也沒能再上陣。

總教練基德（Jason Kidd）坦言，從沒遇過如此棘手和困難的情況，「從沒有一場比賽不能讓一個球員休息，因為沒人能上場了。」

從上季打進總冠軍賽的勁旅到陣容幾乎全面瓦解，基德執教壓力可說是愈來愈大。 路透社

基德提到，今天先發的威廉斯將缺席一段時間，加上戴維斯（Anthony Davis）、葛佛（Daniel Gafford）、哈迪（Jaden Hardy）、厄文、瓊斯（Kai Jones）、萊夫利（Dereck Lively II）、普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper）和華盛頓（P.J. Washington）都有傷在身。且獨行俠還要面對「背靠背」賽程，明天要面對馬刺隊，唯一好消息可能是鮑威爾表示他預計仍會出賽，讓獨行俠至少有符合聯盟規定的8名球員。

由於薪資限制，獨行俠無法有任何補強動作，基德開玩笑說，無法簽下任何人是因為自己和助理教練杜德利（Jared Dudley）身價太高，「你只能笑一笑，不然會瘋掉。」