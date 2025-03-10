NBA／火箭傷兵潮再起！湯普森左腳踝扭傷 將缺席10至14天

本季表現出色的火箭隊雙能衛湯普森（Amen Thompson）因左腳踝扭傷，預計將缺席10至14天。根據《ESPN》報導，湯普森已接受MRI檢查，結果顯示傷勢並無結構性損傷，但仍需進行復健與消腫治療。

Houston Rockets emerging two-way force Amen Thompson will be sidelined for 10 to 14 days due to a left ankle sprain, sources tell ESPN. MRI on the ankle showed no structural damage, but Thompson will rehab and receive treatment for swelling. pic.twitter.com/ySEfIzF4ld — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年3月10日

湯普森是在週六火箭大勝紐奧良鵜鶘隊的比賽中受傷，當時比賽剩下不到6分鐘，他在一次投籃時落地不穩，隨後一跛一跛地走回休息室，並未回到場上。賽後球隊並未立即公布傷情，直到MRI檢查後確認扭傷。

受傷前，湯普森表現相當亮眼，出賽34分鐘，貢獻15分、11助攻，僅差1籃板就能完成大三元。

火箭近期傷病問題不斷，除了湯普森外，主帥尤多卡（Ime Udoka）在比賽前也宣布，菜鳥後衛謝普得（Reed Sheppard）因右手拇指骨折將缺席約4週。

Rockets' Ime Udoka: Reed Sheppard to miss at least 4 weeks with injury https://t.co/X5v4jDW0LJ pic.twitter.com/dyN248Xkh7 — Rookie Wire (@RookieWire) 2025年3月9日

謝普得是在週四對陣鵜鶘的比賽中受傷，尤多卡透露他將需要佩戴固定夾板進行復原。這位去年選秀探花在本週一對戰奧克拉荷馬雷霆的比賽中攻下生涯新高25分，但現在將進入漫長的養傷期。

本賽季謝普得大多在G聯盟與火箭輪替出賽，近期因先發控衛范弗利特（Fred VanVleet）因腳踝傷勢缺陣，才獲得更多上場時間。至今他已出賽45場，場均可得3.9分，11.9分鐘。

目前火箭戰績為39勝25敗，正與西區季後賽競爭激烈，然而連續兩名重要年輕球員受傷，無疑將考驗球隊的深度與應變能力。