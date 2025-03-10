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NBA／MVP之爭！亞歷山大再轟40分 雷霆轟垮金塊收7連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞歷山大(中)面對金塊長人約柯奇狂轟40分，率隊7連勝。 法新社
亞歷山大(中)面對金塊長人約柯奇狂轟40分，率隊7連勝。 法新社

雷霆隊和金塊隊今天上演「MVP候選人對決」，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）面對金塊長人約柯奇（Nikola Jokic）狂轟40分，率隊以127：103擊敗金塊，7連勝到手，持續穩居西區龍頭。

身為西區前段班隊伍，雷霆和金塊兩大球星也是今年MVP熱門，約柯奇前一場面對太陽隊更繳出31分、21籃板和22助攻的超級「大三元」，成為史上第一位完成「30-20-20」的球員。今天面對雷霆，上季獲選MVP的約柯奇仍有24分、13籃板和9助攻的全能數據，金塊開賽還打出10：0攻勢，但雷霆很快縮小差距，第一節打完先追到28：29，半場打完反以61：60超前比數。

三節打完雷霆不過以86：83領先，第四節成分水嶺，雷霆先打出9：0攻勢，單節更灌進41分，讓單節只有20分進帳的金塊無緣延續連勝。

亞歷山大今天狂轟40分，另有8籃板、5助攻和3阻攻，第四節還有連拿7分表現，澆熄金塊追分氣焰。今天也是亞歷山大本季第11場超過40分的比賽，本季場均32.8分暫居聯盟得分王。

威廉斯（Jalen Williams）也贊助雷霆26分、9籃板和8助攻；金塊除約柯奇「準大三元」，波特（Michael Porter Jr.）也有24分、15籃板。

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