NBA／柯瑞生涯僅獲4343次罰球 「25000分俱樂部」最低

金州勇士今天靠著格林（Draymond Green）在終場前35秒的逆轉三分彈，終場以115比110擊敗底特律活塞，而當家球星柯瑞（Stephen Curry）也成為史上第26名，完成生涯2萬5000分里程碑的球員。

柯瑞今天全場攻下32分，包括15投4中的三分球，他在第三節剩下8分32秒時投進三分球，順利達成生涯2萬5000分門檻，成為NBA史上第26人。

25K POINTS FOR STEPH CURRY 🙌



Fitting it comes on a tough turnaround three! pic.twitter.com/2j6nRgR4XA — NBA (@NBA) 2025年3月9日

根據美國媒體統計，柯瑞生涯總共獲得4343次罰球，在所有完成2萬5000分的球員當中，罰球次數是最低的。另外，柯瑞本場投進4記三分球後，還只差7顆三分球，就能成為NBA史上首名完成生涯投進4000顆三分球的球員。

此外，柯瑞是在第1011場出賽拿到25000分，在速度在所有後衛中排名第5，僅次於喬丹（Michael Jordan）的782場、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的917場、衛斯特（Jerry West）的920場、布萊恩（Kobe Bryant）的990場。

the chase center crowd gave a standing ovation for stephen curry’s 25,000 career points 👏 pic.twitter.com/CAqyS8VHy9 — nana (@namxsj) 2025年3月9日

勇士這場比賽打來並不輕鬆，終場前35秒才靠著格林的三分球破網，以110比108超前，而隨後活塞進攻發生失誤，格林被犯規站上罰球線2罰中1，柯瑞也4罰全中，才替勇士穩住勝利。

目前穩坐西區第6的勇士，自從交易來巴特勒（Jimmy Butler）後，戰績為11勝2敗，其中巴特勒有上場的比賽是11勝1敗。巴特勒今天攻下26分、9籃板、5助攻，其中15分在第三節獲得，是球隊不被活塞拉開的主因。