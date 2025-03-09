NBA／詹姆斯樂觀看待左腹股溝拉傷 美媒估可能缺席數周

尋求9連勝的湖人在波士頓遭遇衛冕軍的強力挑戰，最終以10分之差落敗，終結連勝之路；但湖人的壞消息不僅如此，當家核心詹姆斯（LeBron James）還因腹股溝傷勢被迫退場，受傷情況仍需要持續觀察。

詹姆斯是在第四節還剩6分44秒時因左腹股溝拉傷退場，並且沒有回來。在詹姆斯退場後，原本三節打完落後20分的湖人一度追到4分差，但最終仍是無力回天。

「那是我最後一次得分的時候，我當時對上布朗（Jaylen Brown），做了幾次轉身假動作，拉伸幅度有點太大了……我落地的時候就明顯感覺到痛楚。」詹姆斯談到受傷瞬間。

THE PLAY THAT INJURED LEBRON JAMES



💔💔💔💔💔💔💔#LakeShow pic.twitter.com/Smdtbu1JX5 — FADE (@FadeAwayMedia) 2025年3月9日

湖人球團表示，詹姆斯的傷勢初步診斷為左側腹股溝拉傷，但目前還無法確定具體的復出時間表。而據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）的說法，估計詹姆斯可能會因此缺席數周時間，而非幾天。

詹姆斯也提到受傷當下讓他回想到2018年耶誕大戰那次嚴重的腹股溝傷病，當時他缺席了17場比賽，直接導致湖人無緣季後賽。不過，詹姆斯也認為這次的傷勢不像那時候嚴重，反而樂觀看待。

「現在談不上太擔心，我們會每天觀察恢復狀況，再決定接下來的步驟。」詹姆斯說。醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）透露，如果是腹股溝1級拉傷，可能需要休息20天；但若是2級拉傷，缺席6周都有可能。

退場之前，詹姆斯拿下22分14籃板9助攻，距離大三元僅差一步之遙。湖人中止8連勝之後，排名也落到金塊之後。

湖人接下來將迎來一波艱難賽程，8天內要打6場比賽，其中包括兩場對戰丹佛金塊，以及兩場對戰密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）。倘若詹姆斯無法出賽，其他球員勢必得挺身而出。

「我當然會很擔心，但目前沒有額外的相關資訊。」湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）談到詹姆斯傷勢，也提到球隊接下來的考驗，「我認為我們必須繼續奮戰，打出高強度的防守。」