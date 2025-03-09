NBA／柯瑞25000分！格林關鍵外線 勇士退活塞奪4連勝

主場迎接先前12戰奪10勝的活塞，勇士整場比賽可說是陷入苦戰，近況都出色的兩隊一路拉鋸到第四節最後時刻，勇士靠著格林（Draymond Green）剩下34.5秒轟進逆轉戰局的關鍵三分球，加上柯瑞（Stephen Curry）穩住4次罰球機會，在驚濤駭浪中以115比110力壓對手，收下4連勝的同時也讓活塞吞下2連敗。

DRAYMOND CLUTCH GO-AHEAD 3 🔥@warriors hold on to win 9 of the last 10! 📈 pic.twitter.com/x6C2woiPio — NBA (@NBA) 2025年3月9日

這場比賽對柯瑞來說同樣意義重大，他在第三節以一記招牌神射達成生涯25000分里程碑，成為詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）之後第5位突破25000分的現役球星，也是NBA史上第26人。

25K POINTS FOR STEPH CURRY 🙌



Fitting it comes on a tough turnaround three! pic.twitter.com/2j6nRgR4XA — NBA (@NBA) 2025年3月9日

柯瑞此戰22投僅8中，三分球15投4中，但靠著12罰全中仍拿下32分4助攻3籃板；在勇士近期這波13戰11勝中，柯瑞有6場比賽至少拿到30分。此外，柯瑞目前生涯累積3993顆三分球，即將逼近4000顆大關。

巴特勒（Jimmy Butler）17投9中補上26分9籃板5助攻，在他為勇士出賽的12場比賽中，球隊取得11勝1敗的成績。格林12分9籃板7助攻3抄截，穆迪（Moses Moody）12分7籃板3助攻3抄截，桑托斯（Gui Santos）15分。

活塞陣中以康寧漢（Cade Cunningham）的31分為最高，他還拿下5助攻4籃板，但出現9次失誤；哈里斯（Tobias Harris）15分12籃板，杜倫（Jalen Duren）13分13籃板，替補的畢斯利（Malik Beasley）進帳17分。