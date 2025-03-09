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NBA／招牌神射達標！柯瑞突破25000分 史上第26人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞達成生涯25000分里程碑。 美聯社
柯瑞達成生涯25000分里程碑。 美聯社

柯瑞（Stephen Curry）在今天對活塞的第三節靠著一記招牌無球跑動接獲巴特勒（Jimmy Butler）助攻的三分神射，順利突破生涯25000分，成為NBA史上第26位達此里程碑的球員。

根據統計，柯瑞也是第5位突破25000分的現役球員，前4人分別是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

柯瑞達成生涯25000分里程碑。 路透社
柯瑞達成生涯25000分里程碑。 路透社

勇士本季還剩下18場比賽，柯瑞下一個目標將是超越衛斯特的25192分和米勒的25279分，有望將名次推進到歷史得分榜第24名。

除了柯瑞外，德羅展（DeMar DeRozan）目前也累積24846分，近期將突破25000分關卡，成為史上第27人；在德羅展之後，最接近25000分的球員還有保羅（Chris Paul）的22835分和里拉德（Damian Lillard）的22453分。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則是剛超越20000分。

柯瑞不僅達成25000分里程碑，距離生涯例行賽4000顆三分球也是近在咫尺，在今天比賽之前還差11顆。

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