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NBA／約柯奇 首達超級大三元

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
金塊隊約柯奇（左）奮力抓下籃板，他昨天創下聯盟史上難得的紀錄。（美聯社）
金塊隊約柯奇（左）奮力抓下籃板，他昨天創下聯盟史上難得的紀錄。（美聯社）

持續用「大三元」寫歷史的金塊隊中鋒約柯奇，在昨天與太陽隊之戰火力全開，全場進帳卅一分外帶廿二助攻、廿一籃板，成為聯盟史上首位達成卅分、廿籃板、廿助攻的球員，並幫助金塊擋下太陽在第四節與延長賽的猛烈反撲，最終以一四九比一四一收下二連勝。

金塊在主場迎戰太陽，前三節一路壓制對手，甚至取得最多廿一分領先優勢，不過第四節太陽由布克帶起猛烈反撲，甚至在該節倒數一分半鐘取得兩分領先，儘管金塊靠著布勞恩倒數一點一秒投進三分球再度要回領先優勢，但杜蘭特也在第四節槍響同時投進三分球，將比賽帶入延長賽。

延長賽金塊一哥約柯奇當仁不讓，帶領球隊打出十二比二攻勢，其中九分都與他有關，也幫助金塊拉開差距，最終以八分差距收下勝利。

約柯奇本場比賽送出生涯新高的廿二次助攻，另有卅一分、廿一籃板，成為聯盟史上首位達成至少卅分、廿籃板、廿助攻「超級大三元」的球員。此外，約科奇本季已經七度拿下至少十五分、十五籃板、十五助攻，追平傳奇球星「大Ｏ」羅伯森，並列史上最多。

對於約柯奇的神奇表現，金塊總教練馬龍說：「第一個創造這種數據的球員，我有點無法描述他，所以別問我對他表現的看法。他是一名令人難以置信的球員，當你在這個聯盟並創造了一項偉大歷史時，這件事有很多意義。儘管這聯盟中有很多優秀的球員，但約柯奇屬於一個特殊的級別」。

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