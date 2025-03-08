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NBA／罰球數爆量提升！巴特勒攻守加持 勇士全面蛻變
以外線進攻為主、欠缺強力禁區得分能力的勇士，本季場均罰球次數只能排在聯盟後段班，然而在擁有絕佳製造犯規手段的巴特勒（Jimmy Butler），可說是帶給球隊在罰球線上相當大的改變。
根據統計，巴特勒加盟勇士之後一共出賽11場，合計獲得85次罰球，命中75球，場均罰球次數達到7.7次，遠超過柯瑞（Stephen Curry）的3.9次。巴特勒僅用了11場比賽就成為全隊罰球總數第5多的球員，他一個人的罰球佔勇士場均罰球總數超過三分之一，足見其進攻殺傷力。
「他製造犯規的能力讓我們能夠穩定比賽局面；也讓我們在落後時仍然能夠保持信心，最終實現逆轉。」柯瑞說
在巴特勒的推動下，勇士場均罰球次數在最近10場比賽中高居聯盟第3，命中率84.9%居聯盟第1。
勇士近10場淨效率值達+14.5，排名聯盟第2、場均助攻31.6次，同樣聯盟第2、場均抄截10.6次，聯盟第3；雙方失誤差+6.0和利用對方失誤得分26.5分，兩項數據都是聯盟第1。
「所有的一切都改變了。巴特勒的到來讓我們在比賽中更加自信，他的影響力無處不在。」柯瑞說。
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