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NBA／尷尬！喬治主場觀看WWE賽事 慘遭球迷噓聲伺候
費城76人球星喬治（Paul George）與隊友亞布塞萊（Guerschon Yabusele）、波納（Adem Bona）、愛德華（Justin Edwards）一同現身主場觀看WWE賽事，然而當鏡頭帶到他們舉起金腰帶時，現場球迷卻是噓聲伺候，場面一時尷尬。
喬治去年休賽季以4年2.12億美元（約合台幣69.6億元）的天價合約轉戰費城曾引發巨大關注，他與安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）的新三劍克組合也被賦予爭冠高期待。但迎接他們的卻是無止盡的深淵。
在安比德長期掛傷最終宣告報銷的情況下，76人從開季就舉步維艱，喬治和馬克西也是輪流進傷兵名單，喬治場均16.2分5.3籃板4.3助攻1.8抄截的表現，更是創下2014-15年賽季以來的最差成績。
如此困局導致76人一路挨打，至今僅取得21勝41敗，排名東區第12、聯盟倒數第6。
在季後賽基本無望情況之下，76人如何守住手上前6順位保護的首輪籤，似乎也成了眼前唯一可以努力的目標。
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