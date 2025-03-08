NBA／詹皇當面嗆別再酸布朗尼 名嘴史密斯：內容電視不能播

湖人隊昨天在主場擊敗尼克隊，有鏡頭捕捉到詹姆斯（LeBron James）賽後當面開嗆名嘴史密斯（Stephen A. Smith）。史密斯事後在節目上透露，詹皇是為了兒子布朗尼（Bronny James）罵人。

史密斯在節目上還原事發經過，「那是詹姆斯主動走過來找我，警告我要注意，對他兒子說的話。我不能重複他的話，因為那些內容不適合在電視上播出。」

Need the audio on this LeBron/SAS exchange … immediately 😂

pic.twitter.com/0DT0N9gXrP — Coach James🇭🇹 (@TheJamesEdrick) 2025年3月7日

史密斯進一步解釋，「那不是一位籃球員來找我對質，那是一位父親。我無法對此感到生氣或覺得自己受委屈，根據大家的說法，他是一位愛家的人、關心自己兒子的好父親，他對我所說的某事感到反感，然後來找我對質。」

史密斯曾多次批評布朗尼不該在NBA出賽，說布朗尼能在NBA打球是因為他爸爸，希望詹姆斯承認兒子還沒準備好打NBA。如今史密斯重申，「我拿錢來說出我看到的事實，對於當時我說的話，我仍堅持我的立場。」