NBA／約柯奇超級大三元寫紀錄 KD驚：以前竟沒拿過這數據？

「約柯奇不是人類。」、「如此誇張數據連打電動都做不到」，美國媒體一番評論可說是道盡了金塊王牌中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的可怕。

用大三元寫日記的約柯奇（Nikola Jokic）在延長賽擊敗太陽的大戰中，上場45分鐘狂砍31分21籃板22助攻的超級大三元，成為史上首位達成「30+20+20」紀錄的球員。

此外，約柯奇全場送出22次助攻也刷新了原本張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持的中鋒單場最多助攻紀錄；約柯奇本季累積第29次大三元，追平個人生涯單季最多次大三元紀錄，生涯則是累積159次。

31 POINTS.

21 REBOUNDS.

22 ASSISTS.



THE FIRST-EVER 30+ PT, 20+ REB, 20+ AST GAME IN NBA HISTORY 🚨



NIKOLA JOKIĆ IS TRULY SOMETHING SPECIAL. 🌟 pic.twitter.com/I982bZePiF — NBA (@NBA) 2025年3月8日

加上這場比賽，約柯奇也累積15次至少「15分15籃板15助攻」的表現，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson），並列史上第一，有望進入獨走境界。

約柯奇如此瘋狂演出就連對手都感到難以置信，布克賽後直言，「我們還真的沒有看過這種表現。」杜蘭特則表示，「沒想到他之前竟然沒拿過這樣的數據。」

不過對於自己再次創造歷史，約柯奇依然是一貫的冷靜。「前天我們對上國王打得不好，我認為我們就是找到了辦法贏得了這場比賽。」

見證子弟兵歷史級的表現，總教練馬龍（Michael Malone）忍不住讚嘆道：「我無法形容。他在這聯盟是獨一無二的存在；聯盟有很多優秀球員，但約柯奇獨樹一格。」

不僅如此，馬龍還爆料賽後一個小故事。他透露自己無意中聽到約柯奇開玩笑地詢問衛斯特布魯克（Russell Westbrook），「你之前沒達成過『30+20+20』嗎？」

Nikola Jokić now has THREE games this season with 30-15-15...



🃏 Nov. 10, 2024: 37p, 18r, 15a

🃏 Jan. 23, 2025: 35p, 22r, 17a

🃏 Mar. 7, 2025: 31p, 21r, 22a



Only Jokić and Oscar Robertson (2x) have recorded 3 or more such games in a single season. 🥶 pic.twitter.com/dcdiJS9Kv8 — NBA (@NBA) 2025年3月8日

衛斯特布魯克曾和張伯倫是唯二做到「30+20+20」的球員，生涯累積202次大三元，高居史上第一；以約柯奇的進度，大概需要兩個賽季就能突破。