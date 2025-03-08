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NBA／約柯奇超級大三元寫紀錄 KD驚：以前竟沒拿過這數據？
「約柯奇不是人類。」、「如此誇張數據連打電動都做不到」，美國媒體一番評論可說是道盡了金塊王牌中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的可怕。
用大三元寫日記的約柯奇（Nikola Jokic）在延長賽擊敗太陽的大戰中，上場45分鐘狂砍31分21籃板22助攻的超級大三元，成為史上首位達成「30+20+20」紀錄的球員。
此外，約柯奇全場送出22次助攻也刷新了原本張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持的中鋒單場最多助攻紀錄；約柯奇本季累積第29次大三元，追平個人生涯單季最多次大三元紀錄，生涯則是累積159次。
加上這場比賽，約柯奇也累積15次至少「15分15籃板15助攻」的表現，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson），並列史上第一，有望進入獨走境界。
約柯奇如此瘋狂演出就連對手都感到難以置信，布克賽後直言，「我們還真的沒有看過這種表現。」杜蘭特則表示，「沒想到他之前竟然沒拿過這樣的數據。」
不過對於自己再次創造歷史，約柯奇依然是一貫的冷靜。「前天我們對上國王打得不好，我認為我們就是找到了辦法贏得了這場比賽。」
見證子弟兵歷史級的表現，總教練馬龍（Michael Malone）忍不住讚嘆道：「我無法形容。他在這聯盟是獨一無二的存在；聯盟有很多優秀球員，但約柯奇獨樹一格。」
不僅如此，馬龍還爆料賽後一個小故事。他透露自己無意中聽到約柯奇開玩笑地詢問衛斯特布魯克（Russell Westbrook），「你之前沒達成過『30+20+20』嗎？」
衛斯特布魯克曾和張伯倫是唯二做到「30+20+20」的球員，生涯累積202次大三元，高居史上第一；以約柯奇的進度，大概需要兩個賽季就能突破。
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