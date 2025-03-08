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NBA／約柯奇問衛少是否拿過「30+20+20」金塊主帥讚他獨自一級
金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天面對太陽隊狂轟31分21籃板22助攻，成為史上首位單場拿下「30+20+20」的球員，對手杜蘭特（Kevin Durant）則驚訝約柯奇沒有拿過這種數據。
杜蘭特在第四節槍響前投進追平三分彈，將比賽拖進延長賽，造就約柯奇後來的第20次助攻。杜蘭特賽後談到約柯奇的數據時表示，「整個進攻都圍繞他展開，我有點驚訝他以前沒有這樣做過。」
金塊總教練馬龍（Michael Malone）盛讚約柯奇，「我無法用言語形容他，所以別問我該怎麼形容。他是一名不可思議的球員，當你能在這聯盟成為獨一無二存在並脫穎而出，這已說明一切。這聯盟有很多優秀球員，但在我看來約柯奇完全是獨自一層級。」
這是約柯奇生涯第159次大三元，他的隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）仍以202次高居第1。馬龍爆料，約柯奇開玩笑問衛少，有沒有打出過「30+20+20」。衛少曾在美國時間2019年4月2日，面對湖人拿下20分20籃板21助攻。
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