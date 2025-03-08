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NBA／創「超級大三元」仍平常心看待 約柯奇：只想趕快休息

中央社／ 台北8日電
約柯奇繳出31分、21籃板、22助攻的「超級大三元」，成為史上第一人。 美聯社
約柯奇繳出31分、21籃板、22助攻的「超級大三元」，成為史上第一人。 美聯社

丹佛金塊今天靠著中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出31分、21籃板、22助攻的「超級大三元」，成為史上第一位有此表現的球員，率隊以149比141在延長賽後擊敗太陽，完成2連勝。

根據ESPN報導，約柯奇是NBA史上首名，完成至少達成30分、20籃板、20助攻大三元的球員，這也是他本季第29次、生涯第159次大三元。

主場作戰的金塊，前三節一路壓著對手打，最多領先達21分，不過最後被太陽逐漸追上；終場前1.4秒，金塊布勞恩（Christian Braun）砍進突破僵局的三分彈，以125比122超前比數。

沒想到暫停過後，太陽靠著出色的傳球和跑位，讓杜蘭特（kevin Durant）在底角投進追平三分球，雙方進入延長賽。

進入延長賽後，金塊開局就是7比0攻勢奠定勝基，而約柯奇在終場前1分18秒傳球給小波特（Michae lPorter Jr.）灌籃後，完成本場第20次助攻，也達成NBA史上驚人的紀錄。

約柯奇賽後受訪時表示「當我退休後躺在沙發上休息時，可能會想起這場比賽打得還不錯，但2天後我們還有背靠背的比賽要應付，現在我只想要快點休息恢復一下。」

在NBA歷史上，在約柯奇之前僅有2人達成「20分、20籃板、20助攻」的大三元成績單，第一人是1968年的張伯倫（Wilt Chamberlain），另一位就是2019年的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

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