NBA／感嘆獨行俠原本氣氛好能奪冠 前隊友曝唐西奇有多努力
葛萊姆斯（Quentin Grimes）去年休賽季才被交易至獨行俠隊，沒想到唐西奇（Luka Doncic）今年季中交易大限前被送至湖人隊，他也被送往76人隊。儘管只合作半季，葛萊姆斯仍幫唐西奇說話。
葛萊姆斯被交易到76人後，因為球隊傷兵太多，得到不少機會，日前對決勇士狂砍44分一戰成名。葛萊姆斯談到交易截止日時有感而發，「現在發生的這些事真的很誇張，不過能被交易其實對我來說是因禍得福。」
「但我真的替達拉斯那邊的兄弟們感到難過，我們這賽季團隊氣氛很棒，原本真的有機會奪冠，但這就是NBA，球員們隨時都有可能被交易。」
葛萊姆斯對於批評唐西奇太胖的輿論感到不滿，他說自己每次去球場加練或重訓時，唐西奇都已經在場，「這只是媒體塑造出的形象而已，一旦有這種風向，大家就會盲目跟風。不管他們怎麼說，如果他真的270磅（約122公斤）卻能帶隊打進冠軍賽，那就270磅啊，真的很荒謬。」
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