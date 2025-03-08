聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／騎士連勝紀錄史詩級 過往達成球隊百分百奪冠
聯盟龍頭騎士在客場以1分之差險勝黃蜂，驚險完成13連勝，這是他們本季第3次至少取得12連勝，前兩次分別是開季15連勝，以及12月到1月初的12連勝。上一次有球隊單季繳出這種表現，已經要追溯到2006-07年賽季的獨行俠。
騎士在這波13連勝中展現驚人火力，場均可以攻下126.1分，成為聯盟第3支能夠在至少13連勝過程中場均拿到125分以上，分別是1971-72年的湖人和1959-60年的塞爾蒂克。兩隊最終都在該季奪下總冠軍。
此外，騎士在13連勝期間，每場比賽至少都拿到110分，這是史上第3支有如此表現的球隊；前面兩次都是塞爾蒂克，1985-86年賽季14連勝奪冠，1959-60年賽季則是13連勝奪冠。
騎士全場獲得多達51次罰球機會，排在史上第5多，前面4隊分別是2015年火箭獲得64次、2015年快艇63次、2020年熱火52次、2023年太陽52次。這也是騎士隊史自2007年2月以來單場罰球次數最多的一場。
值得一提的是，杭特（De'Andre Hunter）第四節剩下43.4秒搶下關鍵籃板並放進超前分，再次成為騎士贏球的功臣之一。自從杭特加入克里夫蘭以來，騎士11戰全勝，還沒輸球過。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言