NBA／騎士連勝紀錄史詩級 過往達成球隊百分百奪冠

聯盟龍頭騎士在客場以1分之差險勝黃蜂，驚險完成13連勝，這是他們本季第3次至少取得12連勝，前兩次分別是開季15連勝，以及12月到1月初的12連勝。上一次有球隊單季繳出這種表現，已經要追溯到2006-07年賽季的獨行俠。

騎士在這波13連勝中展現驚人火力，場均可以攻下126.1分，成為聯盟第3支能夠在至少13連勝過程中場均拿到125分以上，分別是1971-72年的湖人和1959-60年的塞爾蒂克。兩隊最終都在該季奪下總冠軍。

此外，騎士在13連勝期間，每場比賽至少都拿到110分，這是史上第3支有如此表現的球隊；前面兩次都是塞爾蒂克，1985-86年賽季14連勝奪冠，1959-60年賽季則是13連勝奪冠。

騎士全場獲得多達51次罰球機會，排在史上第5多，前面4隊分別是2015年火箭獲得64次、2015年快艇63次、2020年熱火52次、2023年太陽52次。這也是騎士隊史自2007年2月以來單場罰球次數最多的一場。

值得一提的是，杭特（De'Andre Hunter）第四節剩下43.4秒搶下關鍵籃板並放進超前分，再次成為騎士贏球的功臣之一。自從杭特加入克里夫蘭以來，騎士11戰全勝，還沒輸球過。