快訊

綠委坦言派系鬥爭刀刀見骨 黨內憂釀「信賴vs非信賴」戰爭

人走茶涼？拜登卸任後 兒子杭特畫作乏人問津、自曝欠債數百萬美元

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／騎士連勝紀錄史詩級 過往達成球隊百分百奪冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導
騎士本季3度兩位數連勝，展現旺盛企圖心。 美聯社
騎士本季3度兩位數連勝，展現旺盛企圖心。 美聯社

聯盟龍頭騎士在客場以1分之差險勝黃蜂，驚險完成13連勝，這是他們本季第3次至少取得12連勝，前兩次分別是開季15連勝，以及12月到1月初的12連勝。上一次有球隊單季繳出這種表現，已經要追溯到2006-07年賽季的獨行俠。

騎士在這波13連勝中展現驚人火力，場均可以攻下126.1分，成為聯盟第3支能夠在至少13連勝過程中場均拿到125分以上，分別是1971-72年的湖人和1959-60年的塞爾蒂克。兩隊最終都在該季奪下總冠軍。

此外，騎士在13連勝期間，每場比賽至少都拿到110分，這是史上第3支有如此表現的球隊；前面兩次都是塞爾蒂克，1985-86年賽季14連勝奪冠，1959-60年賽季則是13連勝奪冠。

騎士全場獲得多達51次罰球機會，排在史上第5多，前面4隊分別是2015年火箭獲得64次、2015年快艇63次、2020年熱火52次、2023年太陽52次。這也是騎士隊史自2007年2月以來單場罰球次數最多的一場。

值得一提的是，杭特（De'Andre Hunter）第四節剩下43.4秒搶下關鍵籃板並放進超前分，再次成為騎士贏球的功臣之一。自從杭特加入克里夫蘭以來，騎士11戰全勝，還沒輸球過。

相關新聞

NBA／約柯奇史上首位「30+20+20」 率金塊OT力克太陽

金塊隊今天在主場迎戰太陽隊，約柯奇（Nikola Jokic）砍下31分21籃板22助攻的瘋狂大三元，成為史上首位單場「30+20+20」的球員，幫助金塊以149：141擊敗太陽。 太陽幾乎整場

NBA／騎士連勝紀錄史詩級 過往達成球隊百分百奪冠

聯盟龍頭騎士在客場以1分之差險勝黃蜂，驚險完成13連勝，這是他們本季第3次至少取得12連勝，前兩次分別是開季15連勝，以及12月到1月初的12連勝。上一次有球隊單季繳出這種表現，已經要追溯到2006-

NBA／感嘆獨行俠原本氣氛好能奪冠 前隊友曝唐西奇有多努力

葛萊姆斯（Quentin Grimes）去年休賽季才被交易至獨行俠隊，沒想到唐西奇（Luka Doncic）今年季中交易大限前被送至湖人隊，他也被送往76人隊。儘管只合作半季，葛萊姆斯仍幫唐西奇說話。

NBA／騎士追求連勝不鬆懈 主帥：有助於備戰季後賽

克里夫蘭騎士今天客場出戰夏洛特黃蜂，包括當家球星米契爾（Donovan Mitchell）24分在內，6人得分雙位數，率隊以118比117勝出，而騎士拿下13連勝期間，每場都至少拿下110分，為史上第2長。

NBA／總冠軍前哨戰？湖人明作客波士頓 平均票價近史上最高

近期拿下8連勝的美國職籃NBA洛杉磯湖人，明天將作客波士頓塞爾蒂克；據美國Yahoo體育報導，這場世仇之戰的平均票價，已...

NBA／騎士本季3次至少12連勝 07年獨行俠後首見

連戰皆捷的聯盟龍頭騎士遇上持續輸球的黃蜂，眼看是一場不對稱的戰爭，然而在布里吉斯（Miles Bridges）轟出生涯新高46分的阻擋下，騎士第四節一度陷入苦戰，落後多達9分；最後關鍵階段，騎士發動一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。