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NBA／騎士追求連勝不鬆懈 主帥：有助於備戰季後賽

中央社／ 台北8日電
騎士持續高歌前進。 美聯社
騎士持續高歌前進。 美聯社

克里夫蘭騎士今天客場出戰夏洛特黃蜂，包括當家球星米契爾（Donovan Mitchell）24分在內，6人得分雙位數，率隊以118比117勝出，而騎士拿下13連勝期間，每場都至少拿下110分，為史上第2長。

氣勢正旺的騎士在成為本季首支鎖定季後賽席次的隊伍後，今天客場對戰8連敗的黃蜂，前3節以87比83領先，而黃蜂的布里吉斯（Miles Bridges）手感火燙，前3節進帳35分，率隊緊咬比分。

黃蜂的諾基奇（Jusuf Nurkic）決勝節連續得分，一度助黃蜂取得9分領先優勢，而騎士隨後急起直追，在末節倒數43.1秒靠著杭特（De'Andre Hunter）補籃，加上米契爾2罰，重新取得4分領先。

儘管布里吉斯還還剩8.1秒時命中3分、追至1分差，但未能扭轉局面。

騎士拿下13連勝後，持續穩居聯盟龍頭，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，「我們在剩餘例行賽拚盡全力，這有助於準備季後賽，當我們能量很高時，很難被擊敗。」

騎士隊持續維持連勝的態勢，且13連勝期間，每場比賽得分至少110分起跳。根據ESPN統計，這也是NBA史上第2長紀錄，僅次於1986年的波士頓塞爾蒂克14連勝，而塞爾蒂克那年最終拿下總冠軍。

騎士今天共6人得分雙位數，米契爾攻下24分，葛蘭德（Darius Garland）、莫布里（Evan Mobley）各得20分、19分。至於黃蜂的布里吉斯轟下生涯新高的46分仍白忙一場，黃蜂最終吞下9連敗。

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