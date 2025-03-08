NBA／約柯奇史上首位「30+20+20」 率金塊OT力克太陽

昨天對湖人一戰最後時刻不慎扭傷右腳踝的尼克當家後衛布朗森（Jalen Brunson），在經過檢查後，結果顯示為陰性，沒有結構性損失，但至少要休息兩周，之後再接受重新評估。 布朗森是在比賽剩下1

2025-03-08 10:12