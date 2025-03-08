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NBA／約柯奇史上首位「30+20+20」 率金塊OT力克太陽
金塊隊今天在主場迎戰太陽隊，約柯奇（Nikola Jokic）砍下31分21籃板22助攻的瘋狂大三元，成為史上首位單場「30+20+20」的球員，幫助金塊以149：141擊敗太陽。
太陽幾乎整場一路被金塊壓制，布克（Devin Booker）末節狂砍16分，讓比賽再度陷入緊張態勢。雖金塊布勞恩（Christian Braun）投進超前三分球，比賽剩1.4秒，不過太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）也回敬壓哨追平三分球，將比賽帶進延長賽。
不過客場作戰的太陽似乎氣力放盡，延長賽開局金塊就打出7：0攻勢，約柯奇也傳出第20次助攻完成史無前例的成就，終場以8分之差拿下勝利。
約柯奇全場22投13中，得到31分21籃板22助攻，葛登（Aaron Gordon）投進7顆三分球拿下27分，布勞恩進帳25分。
太陽方面，布克全場拿下34分6籃板6助攻，杜蘭特也有29分9籃板，比爾（Bradley Beal）只得到11分9助攻。
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