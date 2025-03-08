NBA／騎士本季3次至少12連勝 07年獨行俠後首見

連戰皆捷的聯盟龍頭騎士遇上持續輸球的黃蜂，眼看是一場不對稱的戰爭，然而在布里吉斯（Miles Bridges）轟出生涯新高46分的阻擋下，騎士第四節一度陷入苦戰，落後多達9分；最後關鍵階段，騎士發動一波猛烈反擊，加上杭特（De'Andre Hunter）剩下43.4秒搶下關鍵籃板並放進超前分，才在驚濤駭浪之中以118比117險勝。

De'Andre Hunter comes up CLUTCH in the final minute 💪



Offensive rebound turns to 2 for the lead.

Follows it up with a steal on the other end.



Propels the @cavs to their 13th straight win! pic.twitter.com/bbec5yHmnH — NBA (@NBA) 2025年3月8日

騎士收下13連勝，這是他們本季第3次至少取得12連勝，前兩次分別是開季15連勝，以及12月到1月初的12連勝。這是2006-07年的獨行俠之後，首度有球隊能在單季達成這樣的連勝表現。

13 STRAIGHT CAVS WINS!



Cleveland’s late rally helps them defeat Charlotte and move to 53-10 on the season. pic.twitter.com/4nAszpQCH9 — NBA (@NBA) 2025年3月8日

上半場結束騎士握有11分領先，但布里吉斯第三節獨拿14分，加上騎士命中率跌破4成，讓黃蜂趁機將分差追到僅有4分；延續這股氣勢，黃蜂第四節持續進逼，趁著對手將近3分鐘時間進攻當機一分未得，黃蜂一口氣超前9分。

眼看連勝即將中斷，騎士不甘示弱，以強悍防守回敬一波13比2的攻勢，重新讓比賽回到原點。騎士此戰一共製造51次罰球機會，命中43球，其中光是第四節就罰了20球，在追分過程中扮演重要關鍵。

The @cavs 3 All-Stars get it done to extend Cleveland's winning streak to 13 🚨



Spida: 24 PTS

Garland: 20 PTS

Mobley: 19 PTS, 10 REB, 4 AST, 2 BLK pic.twitter.com/hUCYfzhm4f — NBA (@NBA) 2025年3月8日

米契爾（Donovan Mitchell）19投僅6中，前面8罰更失手6球，不過之後他找回罰球感覺，全場18罰12中拿下24分，其中12分出現在第四節；葛蘭德（Darius Garland）20分2助攻，莫布里（Evan Mobley）19分10籃板4助攻2阻攻，艾倫（Jarrett Allen）14分11籃板5抄截，杭特15分6籃板4助攻。

布里吉斯飆生涯新高46分。 美聯社

布里吉斯上季面對暴龍和湖人曾分別拿下45分、41分，今天32投15中、13罰12中飆出新高46分，不過在杭特投進超前分之後，布里吉斯持球面對杭特的防守卻是失誤收場，無緣在個人紀錄之夜斬斷對方連勝。

小鮑爾（LaMelo Ball）這場比賽沒太多發揮，13投4中只拿到13分7助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）12分15籃板5助攻。