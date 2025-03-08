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NBA／總冠軍前哨戰？湖人明作客波士頓 平均票價近史上最高

中央社／ 台北8日電
塞爾蒂克球星泰托姆(中)面對湖人隊防守。 法新社
塞爾蒂克球星泰托姆(中)面對湖人隊防守。 法新社

近期拿下8連勝的湖人隊，明天將作客塞爾蒂克隊；據美國Yahoo體育報導，這場世仇之戰的平均票價，已達731美元（約台幣2萬4261元），逼近例行賽史上最高。

美國Yahoo體育報導，根據售票網站「TickPick」統計，台灣時間明天早上9時30分湖人作客塞爾蒂克的比賽，原本平均票價為674美元（約台幣2萬2370元）、排在NBA例行賽平均票價史上第7名。

不過隨著比賽時間越來越近，「TickPick」顯示目前場邊席最貴票價要2萬3112美元（約台幣76.7萬元），球場最便宜票價也要485美元（約台幣1萬6100元），而平均票價已經攀升到731美元。

據統計，NBA例行賽史上單一場次最貴的平均票價，就是2016年4月13日湖人主場迎戰爵士隊的比賽，這場比賽正是「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的退休戰役，全場的平均票價來到1137美元（約3萬7737元台幣）。

東、西區球隊在同個賽季只會交手2次，湖人在今年1月24日主場首戰塞爾蒂克，以117比96輕鬆過關；只不過如今湖人陣容和打法已經大不相同，當時全隊最高分的戴維斯（Anthony Davis）已被交易到獨行俠，換來「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）。

復仇心切的塞爾提克，昨對費城76人之戰，刻意輪休包括布朗（Jaylen Brown）、哈勒戴（JrueHoliday）、霍福特（Al Horford）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等4大主力。

塞爾蒂克隊史拿下18座NBA總冠軍，湖人則獲得17座，分居聯盟史上第1、2名；近期湖人8連勝，戰績40勝21敗、西區第2，塞爾蒂克近期3連勝，戰績45勝18敗，東區第2。

塞爾蒂克 湖人

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