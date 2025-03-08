NBA／造謠「唐斯怕巴特勒」對勇士缺席 格林得知真相後回應被罵翻

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）日前在自家播客節目造謠，說尼克隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）面對勇士隊沒上場，是因為害怕巴特勒（Jimmy Butler）。唐斯昨天面對湖人隊復出，坦言缺陣原因是女友親人過世，格林得知此事後做出回應，遭到網友們砲轟。

巴特勒曾和唐斯一同效力灰狼隊，但巴特勒後來申請交易與球隊鬧翻，還傳出在訓練賽，當面狂嗆當時還年輕的唐斯和維金斯（Andrew Wiggins）。

格林在播客節目提到自己有和唐斯父親聊過天，「他爸是了不起的人，但大家都說唐斯這場沒打，是因為巴特勒來了，你們也知道，他和巴特勒在明尼蘇達有一場惡名昭彰的訓練賽。」

唐斯昨天賽後提到缺陣原因是女友親人過世。格林得知此消息後表示，「這很不幸，我很遺憾聽到這個消息，真的很糟糕。」格林辯解先前評論是講「大家都說」。

格林還表示，「這是沒辦法避免的，每個人都會以某種方式經歷生離死別，終有一天也會面對同樣的事，所以這很不幸，沒人希望這種事發生在任何人身上，但《The Draymond Green Show with Baron Davis》還是得繼續。」

格林的回應遭到網友們砲轟，「這兄弟不會正確地道歉」、「這節目還有進行的必要嗎」、「這混蛋能不能退休」、「格林說對不起就好，白癡」、「道歉有這麼難嗎」。