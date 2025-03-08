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NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄
巴特勒（Jimmy Butler）轉戰勇士的效應持續發酵！在這波客場5連戰以4勝1敗收尾後，他加盟後球隊在近12戰勇奪10勝，幫助勇士從一度落居附加賽門外，已經挺進到西區第6名。
勇士昨天對籃網一戰一度落後22分，最終完成逆轉以2分差險勝，數據顯示，這是巴特勒加盟後第2次出現這項的逆轉戲碼，前一次是對公牛落後24分逆轉秀。而在巴特勒來之前，本季當勇士落後超過20分時，戰績是慘澹的1勝10敗。
據媒體報導，巴特勒為勇士的前11場比賽中，場均可以貢獻17.1分5籃板5.4助攻，成為1970-71年賽季公鹿的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）之後，首位在一支球隊出賽前11場比賽能夠拿到至少10場勝利，且場均達成「15分5籃板5助攻」的球員。
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