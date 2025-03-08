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NBA／尼克進攻陷麻煩！布朗森右腳踝扭傷 至少休兵2周
昨天對湖人一戰最後時刻不慎扭傷右腳踝的尼克當家後衛布朗森（Jalen Brunson），在經過檢查後，結果顯示為陰性，沒有結構性損失，但至少要休息兩周，之後再接受重新評估。
布朗森是在比賽剩下1分24秒時，一次快攻遭到犯規但落地不慎踩到里夫斯（Austin Reaves）的腳上，導致右腳踝嚴重扭傷，在面帶痛苦堅持罰完兩球後，布朗森退場接受治療。尼克最終在延長賽以6分之差落敗。
布朗森拿下39分10助攻，而對尼克一個壞消息是，這只是球隊西區客場5連戰的首場，接下來勢必要面臨一系列的苦戰。目前尼克排名東區第3，領先公鹿3.5場勝差。
據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，布朗森的傷勢可能也不排除會休養到季後賽前才回歸。
布朗森的進攻和組織能力對於尼克至關重要，場均26.3分排名聯盟第7，場均7.4次助攻則排聯盟第8；另外數據顯示，布朗森本季場均控球時間達到8.7分鐘，是全聯盟最多的球員，而他本季在關鍵時刻得分（clutch points）達到145分，也排在聯盟頂尖之列。
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