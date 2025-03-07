NBA／愛德華私生女風波法庭攻防 放棄監護權只想付撫養費
私人生活複雜混亂的灰狼當家少主「蟻人」愛德華（Anthony Edwards），近期與38歲網紅艾耶沙針對4個月大女兒奧布里（Aubri）的扶養權展開法庭攻防。
據消息，愛德華向法院提交動議，表明自己要放棄小孩的監護權和探視權，也不打算和前伴侶艾耶沙共同撫養小孩，只願意支付孩子的撫養費用。
愛德華透露，自己在2024年12月已進行親子鑑定，結果證實奧布里確實是他的親生女兒。
愛德華也向法院提出，艾耶沙聲稱她在生產前搬到加州，並以加州為基礎提出訴訟，但實際上她一直居住在喬治亞州。愛德華進一步指控艾耶沙選擇在加州提告，是為了爭取較高的撫養費金額。最終，法院認同愛德華的觀點，並裁定案件應在喬治亞州處理，而非加州。
艾耶沙去年爆料愛德華在有女友的情況下，7個月內迎來3名小孩；此外，愛德華也被爆料渣男行徑，強迫艾耶沙墮胎。
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