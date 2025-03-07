NBA／「暫時性假牙」被打飛 懷特苦笑：不該忘記看牙醫

塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）在球場上以穩定大心臟的表現聞名，但場外的某件事卻讓他有些後悔，那就是忘了回診看牙醫。

在今天戰勝76人的比賽中，懷特不慎被烏布瑞（Kelly Oubre）手肘擊中臉部，導致他的「假牙」脫落飛出。

It looks like poor Derrick White just lost another tooth pic.twitter.com/MuXvFp4K1t — Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) 2025年3月7日

這並非懷特第一次在比賽中遭遇牙齒問題。去年總決賽第5戰，他的門牙曾被撞裂，儘管如此，塞爾蒂克仍奪得隊史第18座總冠軍，讓懷特直言這是「值得付出的代價」。但這次，他對於自己拖延看牙醫一事感到有些懊悔。

「其實，我應該在兩週前就去換掉這顆臨時牙齒，但我一直拖著沒去，」懷特在賽後受訪時無奈表示。

隊友柯內特（Luke Kornet）不忘調侃懷特的「拖延症」，順便向所有球迷科普牙齒保健的重要性。

Luke Kornet on Derrick White losing his tooth tonight:



“He was apparently supposed to go to a dentist appointment two weeks ago and he missed that appointment… that’s why you gotta make those dentist appointments so you don’t get elbowed in the face and loose a tooth.” 😂 pic.twitter.com/QthwX3IO9T — 𝙟𝙗 (@lockedupjb) 2025年3月7日

「他本來應該在兩週前去看牙醫的，結果他錯過了那次預約，」柯內特笑著說，「孩子們，這就是為什麼你們要記得去看牙醫，因為你永遠不知道什麼時候會被人肘擊，然後就把牙齒弄丟了！」

比賽期間，塞爾蒂克的醫療團隊迅速幫懷特修補了他的假牙，並提供了一副護齒器讓他繼續上場。而就在前一天，懷特才剛創下生涯新高的41分，沒想到隔天就收到這樣的「提醒」，讓他終於決定好好處理這個問題。

「感謝波士頓牙科診所，我明天一定會去看你們，」懷特笑著對媒體說。