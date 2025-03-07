NBA／隊史首冠功臣！騎士計畫退休勒夫「0號戰袍」

克里夫蘭騎士正式宣布，當勒夫（Kevin Love）結束其NBA生涯時，計畫正式退休他所穿的0號球衣，並將懸掛在球隊老闆吉柏特（Dan Gilbert）已故兒子尼克（Nick Gilbert）的旗幟旁邊，以彰顯他在球隊歷史上的重要貢獻。

勒夫是在2014年夏天透過交易從灰狼轉戰騎士，雖然當時最大焦點是詹姆斯（LeBron James）回歸克里夫蘭，但勒夫的加盟仍是球隊建構「三巨頭」陣容的重要一環。勒夫和厄文（Kyrie Irving）一同輔佐詹姆斯，帶領騎士拿下隊史第一冠。

在效力騎士的9個賽季，勒夫累積出賽489場比賽，場得到15.7分9.2籃板2.2助攻，兩度入選明星賽。

騎士退休球衣和紀念旗幟 美聯社

「我一直希望能夠成為克里夫蘭歷史的一部分，」勒夫表示，「能夠與騎士的傳奇人物們共享這份榮耀，對我來說是一份莫大的榮譽。」

騎士隊史共有7名球員的球衣退休，分別是普萊斯（Mark Price）的25號、南斯（Larry Nance）的22號、道爾提（Brad Daugherty）的43號、伊戈斯卡斯（Zydrunas Ilgauskas）的11號、史密斯（Bingo Smith）的7號、舍蒙德（Nate Thurmond）的42號、卡爾（Austin Carr）的34號。除了尼克外，傳奇播報員泰特（Joe Tait）也是被球團退休紀念。