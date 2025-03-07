NBA／柯瑞又在客場被喊MVP 勇士主帥讚巴特勒：超級巨星　

勇士隊今天靠著柯瑞（Stephen Curry）狂轟40分，加上巴特勒（Jimmy Butler）攻守兩端貢獻，以121：119驚險擊敗籃網隊，客場5連戰豪取4勝1敗，總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時也稱讚2位球星。

柯瑞瘋狂的表現再度讓客場球迷為他高喊MVP，柯爾表示，「柯瑞這趟客場之旅太不可思議，在每座城市都帶來表演，表現令人驚嘆，帶給球迷喜悅。無論在哪座城市，大家都想來看他打球，每隊球迷都愛他，這是有原因的，他是一名了不起的表演者。」

Barclays Center crowd gives Steph Curry MVP chants after he beat their Nets pic.twitter.com/mUggTXYipF — Danny Emerman (@DannyEmerman) 2025年3月7日

勇士首節打完落後20分，第二節狂轟40分把比賽打回來，柯爾稱讚巴特勒的強硬球風起關鍵作用，「巴特勒是超級巨星，這就是超級巨星該做的事，接管比賽的一切，我認為他今晚就是這樣做。」

巴特勒有出場的比賽勇士戰績10勝1敗，目前勇士戰績35勝28敗仍位居西區第6，領先第7的灰狼隊0.5場勝差。