NBA／擁多項隊史第一！「魔獸」霍華德將入選魔術名人堂

奧蘭多魔術正式宣布，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將成為球隊歷史上第13位入選魔術名人堂的成員。

魔術隊執行長馬丁斯（Alex Martins）表示，球隊將於3月24日在安麗中心（Kia Center）舉行正式的入選儀式，當晚魔術也將在與湖人的比賽中進行特別表彰霍華德。

「霍華德在魔術隊的歷史上留下了無可取代的印記，」馬丁斯說，「從2004年以NBA選秀狀元加入聯盟，到2009年帶領球隊打進NBA總冠軍賽，他的努力讓魔術隊在那段時間達成了巨大的成功，不僅在球場上，他也對社區做出許多貢獻。我們非常期待正式將霍華德納入魔術名人堂。」

霍華德在2004年以狀元之姿加盟魔術，效力8個賽季，期間成為聯盟最具統治力的禁區球員。霍華德在魔術時期一共出賽621場，其中620場擔任先發，場均得到18.4分13.0籃板2.2阻攻，投籃命中率達57.7%。

在季後賽方面，霍華德總計代表魔術出賽57場，場均可攻下19.9分14.4籃板2.8阻攻，投籃命中率60%。他在2009年率領魔術打進NBA總冠軍賽，並在2010年闖進東區決賽，創造隊史90年代以來最輝煌的時期。

霍華德連續5年（2007-2012）入選NBA年度第一隊，是魔術隊史最多紀錄保持者，其中在2009-10年賽季，更成為隊史第一位全票入選NBA年度最佳第一隊的球員。此外，霍華德連續3年奪下年度最佳防守球員，成為NBA史上第一人。

霍華德6次入選明星賽，，2009年和2012年獲得聯盟最高票數；其中在2008年，霍華德以「超人」姿態獲得灌籃大賽冠軍。

從隊史紀錄來看，霍華德在魔術時期累積11435分、8072個籃板、1344次阻攻、3366個罰球命中數、5727個罰球出手次數、22471分鐘的上場時間，均高居隊史第一；出賽621場居第3、4034個命中數也是第3，626次抄截和6988投籃命中數都排第4。

奧蘭多魔術是在2014年成立名人堂，首批入選者包括隊伍共同創辦人威廉斯（Pat Williams）以及魔術隊史第一位選秀球員安德森（Nick Anderson）。歷年來，包括「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）、「一分錢」哈德威（Anfernee Hardaway）、麥格瑞迪（Tracy McGrady）等傳奇球星都已入選，如今霍華德也將加入此殿堂。

霍華德也入圍了2025年奈史密斯籃球名人堂（Naismith Basketball Hall of Fame），有望進一步獲得最高籃球殿堂榮譽。