NBA／湖人未打出最好表現仍8連勝 詹姆斯：人人都關鍵

湖人今天在主場迎戰尼克，並迎回先發後衛里夫斯（Austin Reaves），不過他全場手感不佳出手13次僅命中2球拿下8分，但就包括了延長賽倒數2分40秒時的關鍵三分球，幫助湖人以4分差距收下8連勝，賽後里夫斯也直言，自己確實並不在狀態上，但仍試圖進球幫助球隊取勝。

湖人今天迎戰尼克可說是打得有驚無險，兩隊整場比賽一路拉鋸，來到延長賽後尼克主控布朗森（Jalen Brunson）更是一肩扛起勝負重任包辦了尼克的前8分，與轉披湖人戰袍的前獨行俠隊友唐西奇（Luka Doncic）互別苗頭。

LUKA & LEBRON LEAD THE LAKERS TO THEIR 8TH STRAIGHT WIN 🙌



🌟 Luka: 32 PTS, 12 AST, 7 REB, 4 STL

🌟 LeBron: 31 PTS, 12 REB, 8 AST



LAL improves to 8-2 with Dončić in the lineup with a trip to Boston coming up on Saturday 🍿 pic.twitter.com/WrCNu8f6eL — NBA (@NBA) 2025年3月7日

不過布朗森在比賽最後1分多鐘時扭傷退場，湖人也靠著里夫斯的三分球以及比賽最後一分鐘海斯（Jaxson Hayes）、詹姆斯（LeBron James）的6罰俱中，最終以4分差距帶走勝利。

談到復出首場比賽狀況不佳，里夫斯賽後也直言確實不在狀態上，「我感覺自己今天只做到上場比賽，但表現真的很糟糕，不過我必須相信自己在某些時刻可以投進三分球，很高興最終我們還是贏下比賽。儘管今天我們沒有打出最佳的表現，但總能找到贏球的方式，這讓我覺得我們能夠跟任何一支球隊競爭。」

湖人今天以雙星詹姆斯和唐西奇分別攻下31分、2籃板、8助攻與32分、12助攻、7籃板表現最佳，不過包括里夫斯在延長賽投進關鍵三分球，替補上陣的文森（Gabe Vincent）也在第四節外線連發，讓詹姆斯直言湖人全隊人人都是關鍵球員，「這支球隊中沒有一個人不關鍵，每個球員都是關鍵球員。但我們還有很大進步空間，也還在互相學習，這讓我很期待我們能夠打出什麼樣的成績。」