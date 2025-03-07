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NBA／泰托姆三節飆35分輕取76人 主帥讚：太優秀了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆只打三節就拿下35分，帶領塞爾蒂克輕鬆過關。 美聯社
泰托姆只打三節就拿下35分，帶領塞爾蒂克輕鬆過關。 美聯社

在安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）三劍客都缺席的情況下，76人作客波士頓主場勝負結果可想而知。泰托姆（Jayson Tatum）只打三節就拿下35分，一度領先30分的塞爾蒂克最終以123比105輕鬆過關。

綠衫軍此戰包括布朗（Jaylen Brown）、哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特（Al Horford）等都休兵，但依然順利收下3連勝，最近11場比賽拿下9勝。另一方面，這是塞爾蒂克本季第20次至少贏對手15分，排在聯盟第3多，僅次於雷霆的27場和騎士的21場。

這是泰托姆本季第24次至少拿下30分，賽後總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也稱讚他的高效率。「比賽結束後我跟他說，『你完成了你的工作，你的工作就是要這樣砍下35分然後第四節坐在這裡』。他真的做到了，能夠在三節之內解決問題足以證明他有多麼優秀。」

除了泰托姆外，普里查德（Payton Pritchard）獲得19分6助攻4籃板2抄截，懷特（Derrick White）12分6助攻；新秀謝爾曼（Baylor Scheierman）拿到生涯新高15分。

76人陣中以烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的27分為最高，華克（Lonnie Walker IV）17分。

塞爾蒂克下一戰將在台灣時間3月9日於主場迎戰近期豪奪8連勝的湖人，前一次交手他們慘輸21分之多能，能否在自家討回面子，成了外界關注的焦點。

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