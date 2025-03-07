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NBA／湖人雙星合砍63分笑納8連勝 尼克賠了夫人又折兵

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(右)。 路透
詹姆斯(右)。 路透

湖人隊今天在主場迎戰尼克隊，延長賽尼克球星布朗森（Jalen Brunson）傷退，湖人靠著雙星全場合砍63分，終場以113：109拿下勝利，拉出8連勝，持續位居西區第2。

湖人三節打完落後8分，第四節關鍵時刻連飆3顆三分球。尼克布朗森三分打回擊追平比分，接下來尼克還握有最後一擊絕殺機會，可惜哈特（Josh Hart）出手超時，進入延長賽。

布朗森包辦尼克延長賽前8分，但後續因傷退場。最後關頭尼克阿努諾比（OG Anunoby）打進2分還獲得罰球機會，但他沒有罰進，詹姆斯（LeBron James）隨後2罰全中鎖定勝利。

詹姆斯全場31分12籃板8助攻，唐西奇（Luka Doncic）得到32分12助攻。布朗森退場前狂砍39分10助攻，最後淪為空響。

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