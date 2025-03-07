NBA／獨行俠前景黯淡？傳戴維斯可能選擇提前「關機」

上季闖進總冠軍賽的獨行俠，在今年季中無預警送走當家球星唐西奇（Luka Doncic），球隊也隨之陷入無止盡的深淵。

除了戴維斯（Anthony Davis）、葛佛（Daniel Gafford）等長人接連進入傷兵，就連得分好手厄文（Kyrie Irving）也因日前出現左膝前十字韌帶撕裂，提前宣告賽季報銷，球隊前景可說是一片黯淡。即便獨行俠目前仍居西區第10，仍有機會打附加賽，但顯然已經沒有太多人認為他們能夠走多遠。

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，基於這樣的理由，戴維斯可能會與經紀團隊討論是否休養至下個賽季再回歸，選擇提前結束今年賽季。

獨行俠季中交易之後傷兵大爆發。 美聯社

「我認為戴維斯和他的經紀團隊將會進行嚴肅討論，」查拉尼亞在一檔節目《The Pat McAfee Show》上透露，「那場比賽可能是我們本季最後一次看到戴維斯上場。」

查拉尼亞所指的便是戴維斯加盟獨行俠後的首度亮相，當時他以絕佳效率攻下26分16籃板7助攻3阻攻，但卻在比賽中不慎左內收肌拉傷，隨後就進入傷兵名單。

戴維斯與唐西奇互換東家，如今兩隊際遇如同天與地。 美聯社

倘若戴維斯最終選擇提前關機，對於本就陷入困境的獨行俠來說，無疑將是又一次重大打擊。球隊未來動向勢必將成為各界關注的焦點。