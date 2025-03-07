NBA／勇士開局出現傷兵落後22分 柯瑞狂轟40分帶隊逆轉籃網

勇士隊在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入後戰力大幅提升，22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）即將回歸，巴特勒認為與庫明加的磨合會很簡單。 勇士有巴特勒的比賽9勝1

2025-03-06 16:00