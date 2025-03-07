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NBA／勇士開局出現傷兵落後22分 柯瑞狂轟40分帶隊逆轉籃網

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

勇士隊今天進行客場5連戰最終戰，沒想到開局竟落後籃網22分，不過勇士後來居上，終場以121：119險勝籃網，在客場之旅拿下4勝1敗佳績。

勇士先發後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）開場就因背傷提前離場，籃網開局打出27：5瘋狂攻勢，首節打完領先20分。不過第二節勇士靠著巴特勒（Jimmy Butler）11分領軍，加上柯瑞（Stephen Curry）半場結束前的超遠三分球，只落後5分。

易籃後勇士一度反超比分，但籃網穩住戰局，三節打完還領先3分。末節開局勇士打出15：4拉開差距，雖籃網最後1分鐘追到剩2分，但柯瑞2罰全中，鎖定勝利。

柯瑞全場三分球13中7，豪取40分，巴特勒有25分6助攻3抄截。籃網方面，強森（Cameron Johnson）攻下全隊最高的26分，湯瑪斯（Cam Thomas）進帳23分。

Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

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