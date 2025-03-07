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NBA／預言獨行俠將10連敗 湯普森爸：我兒子像在「煉獄」

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 路透
湯普森。 路透

獨行俠隊將唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊後諸事不順，戴維斯（Anthony Davis）只打1場就受傷，厄文（Kyrie Irving）賽季報銷。對此湯普森（Klay Thompson）的父親老湯普森（Mychal Thompson）表示，兒子像困在煉獄。

獨行俠上季在總冠軍賽不敵塞爾蒂克隊，休賽季湯普森選擇獨行俠而不是湖人，讓身為湖人球迷的老湯普森有點失望。

如今獨行俠交易唐西奇，主將又接二連三受傷倒下，老湯普森也為兒子的現狀感到難過，「他（湯普森）原本以為與唐西奇和厄文同隊，有望重返總冠軍賽。唐西奇離開後我告訴他，還是有機會進總冠軍賽，因為戴維斯有那種實力。」

「然後戴維斯受傷了，葛佛（Daniel Gafford）受傷了，然後萊夫利（Dereck Lively II）也受傷。」老湯普森形容：「所以現在湯普森就像被困在煉獄裡，如果他們能守住第 10名，那將是本季NBA最大的故事，因為我認為他們可能會連輸10場。」

獨行俠目前戰績32勝31敗，位居西區第10，領先西區第11的太陽隊2.5場勝差，第11的拓荒者隊4場勝差。不過太陽近況也不好，近10戰只有3勝7敗。

Klay Thompson 勇士 湖人

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