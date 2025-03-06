NBA／讚約柯奇是世界最佳球員 衛少：失誤20次也要傳給他

金塊隊今天在主場克服14分落後，靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）末節11分領軍，以116：110逆轉擊敗國王隊。衛少賽後又稱讚隊友約柯奇（Nikola Jokic）。

約柯奇本場比賽遭嚴加看防，全場18投9中，拿下22分15籃板6助攻，發生7次失誤，與過去相比帳面數據不佳。不過衛少受訪時表示，「世界上最好的球員是約柯奇，就算失誤20次，我也要傳給他。」

衛少本場比賽拿下25分，其中三分球7投4中，讓對手「放投」付出代價。當被問到對手防守約柯奇的方式，是否激勵到他，衛少回應，「這確實有激勵作用，我願意做任何需要做的事，有些球隊在這點取得成功，所以他們會繼續做。」

賽後還發生暖心一幕，有一名南韓球迷舉著海報，他2017、2020和2024都有飛到現場看衛少打球。主播告知這件事後，衛少走去找那位球迷，脫衣送上原味球衣，成為一段佳話。