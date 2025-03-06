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NBA／連兩日出賽還能砍50分 哈登：等休賽季再考慮休息
快艇隊「大鬍子」哈登（James Harden）在球隊本季不斷爆發傷兵潮的情況下，今天在出戰活塞隊之戰，於前美國總統歐巴馬見證下拿下個人本季新高的50分，同時也是快艇主場從去年啟用以來的單場得分紀錄，賽後他也強調，儘管連兩日都出賽並打了76分鐘，但自己直到賽季結束後才會思考如何休息這件事。
35歲的哈登本季在雷納德（Kawhi Leonard）、鮑威爾（Norman Powell）相繼列入傷兵名單，新加入的西蒙斯（Ben Simmons）今天也未出賽的情況下，一肩扛起球隊勝負重任，在今天首節個人就狂飆23分，全場則是進帳加盟快艇後個人新高的50分，生涯已經20度單場拿下50分並投進至少5顆三分球，繼續高居史上第1名。
對於連續兩天出賽都打了38分鐘，且總算幫助快艇終止3連敗，哈登賽後再被問到是否感到疲憊時，他則表示這並不是他生涯首度拿下50分，並不會因此感到陌生或是精疲力盡，「或許等到賽季結束後，我才會好好思考休息這件事。」
談到快艇本季的傷病問題不斷，讓球隊始終在西區中段班遊走，哈登也說：「如果事情進展不順，你只有堅持才能挺過去，我在這聯盟已經待很長一段時間了，這些我都曾經經歷過。」
而快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）在談到哈登的表現時則說：「能夠在這樣的年紀，還是背靠背的初賽中拿下50分，這已經充分的展現了他的比賽能力。」
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