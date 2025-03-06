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NBA／庫明加回歸後能融入「新勇士」？巴特勒：我覺得很簡單
勇士隊在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入後戰力大幅提升，22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）即將回歸，巴特勒認為與庫明加的磨合會很簡單。
勇士有巴特勒的比賽9勝1敗，讓球迷重見爭冠希望。庫明加自1月6日受傷後缺席至今，總教練柯爾（Steve Kerr）透露，明天勇士與籃網隊交手庫明加仍缺陣，但有望在周日主場迎戰活塞隊時復出。
庫明加場均16.8分，但有投射不穩定的隱憂，格林（Draymond Green）和巴特勒也不是擅長外線的球員。不過巴特勒完全不擔心磨合問題，「我覺得這會很簡單，他超有運動能力，能投籃，能用各種方式得分，而且他能防守，真的能防守。他回來後會繼續做他一直在做的事，而我的工作就是讓一切變得更容易。」
格林也對庫明加很有信心，「他是一名出色球員，所以我們不擔心『他如何融入』。他一定沒問題，幸運的是，我們已經穩住陣腳，現在他能回來找自己的節奏，並在我們已建立起來的基礎繼續貢獻，這正是我們需要的。」
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