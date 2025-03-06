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NBA／湖人老闆爆AD「不開心」成被交易主因 自豪能吸引球星

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人老闆巴斯透露，戴維斯的離隊與他的不滿情緒有關。 美聯社、路透
湖人老闆巴斯透露，戴維斯的離隊與他的不滿情緒有關。 美聯社、路透

唐西奇（Luka Doncic）驚天交易案發生後，作為交易主菜被送到獨行俠隊的戴維斯（Anthony Davis）仍養傷中，湖人隊老闆巴斯（Jeanie Buss）近日受訪時透露，戴維斯在湖人的不滿是促成交易的主因。

戴維斯的不滿來自於湖人連續在季後賽兵敗金塊隊，並對球團陣容產生質疑。過往訪問中，戴維斯曾透露：「我想打4號位，希望球團引進一名中鋒。」這次的對話被球團視為踰矩行為，為交易案埋下伏筆。

正好獨行俠向湖人探詢交易唐西奇的構思，在理念不合，球員又滿心不悅的狀況下，湖人高層很快地促成這筆交易，巴斯坦言，「我沒有想到這筆交易會引起如此大的關注，但這就是湖人的品牌影響力，我們能吸引那些想在湖人的歷史上留下痕跡的球星。」

巴斯坦言雖然為了得到唐西奇付出很多，但很滿意，並表示過去連續敗於金塊讓球團了解，不作出改變只會重蹈覆徹，「戴維斯對自己的安排不滿，他並不快樂，這筆交易對我們都好。」

NBA 唐西奇 戴維斯 湖人

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