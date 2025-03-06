快訊

作者將兌現歌詞？台大畢業歌「上台大便」雀屏中選 校方：尊重學生

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

王大陸涉教唆打人案外案連環爆…疑北市警局查車牌洩密 新北檢搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／哈登轟50分破快艇新主場紀錄 擋下聯盟最火熱活塞

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇哈登攻下個人本季新高、也是轉戰快艇後個人新高的50分！ 美聯社
快艇哈登攻下個人本季新高、也是轉戰快艇後個人新高的50分！ 美聯社

近期狀況兩極的快艇隊與活塞隊今天交鋒，其中過去7戰6敗的快艇，靠著哈登（James Harden）首節就豪取23分，全場進帳個人本季新高、也是轉戰快艇後個人新高的50分，帶領快艇以123：115終止3連敗，也讓活塞吞下近12場比賽以來的第2敗。

快艇本賽季在球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）因傷打打停停的情況下，由哈登一肩扛起球隊勝負重擔，在今天賽前他們以32勝29敗排名在西區第8名，不過在過去7場比賽他們已經吞下6敗，戰績也被後段班球隊緊咬不放。

而今天快艇在主場迎戰過去11場比賽拿下10勝的活塞，在雷納德、鮑威爾（Norman Powell）、瓊斯（Derrick Jones Jr.）和西蒙斯（Ben Simmons） 4名主力球員全數缺陣的情況下，哈登在首節就挺身而出，以9投6中的高效率表現拿下23分，也是他個人本季第4度單節有20分的表現，在聯盟中僅次於得分王雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

不過近況極佳的活塞二、三節也在康寧漢（Cade Cunningham）領軍下展開猛烈反撲，甚至在比賽最後7分鐘逆轉戰局，不過關鍵時刻快艇波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）挺身而出，與哈登攜手打出10：0的攻勢，澆熄了活塞的反撲氣燄，最終快艇就以8分差距終止3連敗。

哈登連續兩晚出賽都打了38分鐘，今天拿下50分不僅創下個人本季新高，也是快艇新主場直覺巨蛋（Intuit Dome）自去年啟用以來的單場最高得分紀錄，這也是他生涯第20度單場拿下50分並投進至少5顆三分球，聯盟史上還沒有其他球員達成超過15場。

除了哈登表現亮眼外，快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）今天也有22分、11籃板進帳，波格丹諾維奇則攻下23分，至於活塞則以康寧漢（Cade Cunningham）拿下37分、10助攻、7籃板最佳。

延伸閱讀

NBA／KD對總教練「甩手」 後 太陽演23分逆轉秀單季橫掃快艇

NBA／打出本季代表作仍輸湖人 雷納德不想談個人數據

NBA／里夫斯傷退湖人仍贏「洛城內戰」 快艇與勇士戰績相同

數據掉了至少一檔卻更有影響力 本季看見最好版本的哈登

相關新聞

NBA／哈登轟50分破快艇新主場紀錄 擋下聯盟最火熱活塞

近期狀況兩極的快艇隊與活塞隊今天交鋒，其中過去7戰6敗的快艇，靠著哈登（James Harden）首節就豪取23分，全場...

NBA／第三度12連勝+闖季後賽 騎士教頭：會被評論但很特別

當家球星米契爾（Donovan Mitchell）26分領軍下，騎士隊延續連勝旅程，今天以112：107擊敗熱火隊後除收...

NBA／同場40分加9三分球 綠衫軍懷特、普里查德創紀錄

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰拓荒者隊，寫下隊史首次單場2名球員同場得分超過40分的紀錄，但卻不是由「雙探花」泰托姆（Jays...

NBA／湖人老闆爆AD「不開心」成被交易主因 自豪能吸引球星

唐西奇（Luka Doncic）驚天交易案發生後，作為交易主菜被送到獨行俠隊的戴維斯（Anthony Davis）仍養傷中，湖人隊老闆巴斯（Jeanie Buss）近日受訪時透露，戴維斯在湖人的不滿是

NBA／厄文太操導致受傷？獨行俠主帥基德拒絕「陰謀論」

獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）本周出戰國王隊成傷兵，診斷結果是左膝前十字韌帶撕裂，本季提前報銷，教練基德（...

NBA／普里查德追上柯瑞腳步 破多項紀錄仍不忘尊重比賽

塞爾蒂克隊在今天主場迎戰拓荒者隊的比賽中，由雙衛懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。