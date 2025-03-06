NBA／哈登轟50分破快艇新主場紀錄 擋下聯盟最火熱活塞

近期狀況兩極的快艇隊與活塞隊今天交鋒，其中過去7戰6敗的快艇，靠著哈登（James Harden）首節就豪取23分，全場進帳個人本季新高、也是轉戰快艇後個人新高的50分，帶領快艇以123：115終止3連敗，也讓活塞吞下近12場比賽以來的第2敗。

快艇本賽季在球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）因傷打打停停的情況下，由哈登一肩扛起球隊勝負重擔，在今天賽前他們以32勝29敗排名在西區第8名，不過在過去7場比賽他們已經吞下6敗，戰績也被後段班球隊緊咬不放。

而今天快艇在主場迎戰過去11場比賽拿下10勝的活塞，在雷納德、鮑威爾（Norman Powell）、瓊斯（Derrick Jones Jr.）和西蒙斯（Ben Simmons） 4名主力球員全數缺陣的情況下，哈登在首節就挺身而出，以9投6中的高效率表現拿下23分，也是他個人本季第4度單節有20分的表現，在聯盟中僅次於得分王雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

不過近況極佳的活塞二、三節也在康寧漢（Cade Cunningham）領軍下展開猛烈反撲，甚至在比賽最後7分鐘逆轉戰局，不過關鍵時刻快艇波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）挺身而出，與哈登攜手打出10：0的攻勢，澆熄了活塞的反撲氣燄，最終快艇就以8分差距終止3連敗。

哈登連續兩晚出賽都打了38分鐘，今天拿下50分不僅創下個人本季新高，也是快艇新主場直覺巨蛋（Intuit Dome）自去年啟用以來的單場最高得分紀錄，這也是他生涯第20度單場拿下50分並投進至少5顆三分球，聯盟史上還沒有其他球員達成超過15場。

"I'll rest when the season's over."



James Harden had the perfect walk-off line after dropping 50 PTS in the Clippers' win 😤 pic.twitter.com/vMHg0J7qsx — NBA (@NBA) 2025年3月6日

除了哈登表現亮眼外，快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）今天也有22分、11籃板進帳，波格丹諾維奇則攻下23分，至於活塞則以康寧漢（Cade Cunningham）拿下37分、10助攻、7籃板最佳。