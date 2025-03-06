NBA／第三度12連勝+闖季後賽 騎士教頭：會被評論但很特別

當家球星米契爾（Donovan Mitchell）26分領軍下，騎士隊延續連勝旅程，今天以112：107擊敗熱火隊後除收下12連勝，更成為聯盟第一支晉級季後賽的隊伍，讓教頭亞特金森（Kenny Atkinson）大呼特別，且要好好享受這個賽季。

騎士今天奪勝後戰績是52勝10敗，只花62場就確定晉級是隊史第二快，僅次於2008到09球季只花60場就確定挺進季後賽；騎士也成為聯盟史上第2隊單季有3次12連勝到隊伍，加入2006到07賽季獨行俠隊的行列。

亞特金森形容，球隊今年締造的成績非常特別，「我們知道會怎樣被評論，但我們必須享受像這樣的賽季。」

FIRST TEAM IN. #LETEMKNOW pic.twitter.com/bHn7OwRhhc — Cleveland Cavaliers (@cavs) 2025年3月6日

騎士今天在最後2分55秒還落後熱火1分，不過傷兵滿營的熱火接續再沒分數進帳，僅管阿德巴約（Bam Adebayo）攻下本季新高34分，但在頭號得分大將赫洛（Tyler Herro）感冒缺陣下仍錯過勝利機會。

騎士隊史唯一總冠軍在2016年拿下，當時的奪冠成員勒夫（Kevin Love）兩年前轉戰熱火，今天是首度遭遇前東家；騎士還特別製作了致敬影片，在第一節暫停時播放，36歲的勒夫也獲得騎士球迷的熱烈歡呼。