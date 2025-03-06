快訊

逃兵打人還超派？盤點「超級屁孩」五大星座…王大陸雙子座上榜

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／第三度12連勝+闖季後賽 騎士教頭：會被評論但很特別

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
當家球星米契爾26分領軍下，騎士隊延續連勝旅程，本季第3次12連勝，並且確定鎖定季後賽！ 路透
當家球星米契爾26分領軍下，騎士隊延續連勝旅程，本季第3次12連勝，並且確定鎖定季後賽！ 路透

當家球星米契爾（Donovan Mitchell）26分領軍下，騎士隊延續連勝旅程，今天以112：107擊敗熱火隊後除收下12連勝，更成為聯盟第一支晉級季後賽的隊伍，讓教頭亞特金森（Kenny Atkinson）大呼特別，且要好好享受這個賽季。

騎士今天奪勝後戰績是52勝10敗，只花62場就確定晉級是隊史第二快，僅次於2008到09球季只花60場就確定挺進季後賽；騎士也成為聯盟史上第2隊單季有3次12連勝到隊伍，加入2006到07賽季獨行俠隊的行列。

亞特金森形容，球隊今年締造的成績非常特別，「我們知道會怎樣被評論，但我們必須享受像這樣的賽季。」

騎士今天在最後2分55秒還落後熱火1分，不過傷兵滿營的熱火接續再沒分數進帳，僅管阿德巴約（Bam Adebayo）攻下本季新高34分，但在頭號得分大將赫洛（Tyler Herro）感冒缺陣下仍錯過勝利機會。

騎士隊史唯一總冠軍在2016年拿下，當時的奪冠成員勒夫（Kevin Love）兩年前轉戰熱火，今天是首度遭遇前東家；騎士還特別製作了致敬影片，在第一節暫停時播放，36歲的勒夫也獲得騎士球迷的熱烈歡呼。

Kevin Love 騎士

延伸閱讀

NBA／同場40分加9三分球 綠衫軍懷特、普里查德創紀錄

NBA／騎士逆轉熱火鎖定季後賽門票 本季第三度豪取12連勝

NBA／生涯222次雙十創熱火紀錄 阿德巴約：終於突破了

東西區霸主騎士、雷霆誰更強？ 全看兩大年度教練熱門的功力

相關新聞

NBA／第三度12連勝+闖季後賽 騎士教頭：會被評論但很特別

當家球星米契爾（Donovan Mitchell）26分領軍下，騎士隊延續連勝旅程，今天以112：107擊敗熱火隊後除收...

NBA／同場40分加9三分球 綠衫軍懷特、普里查德創紀錄

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰拓荒者隊，寫下隊史首次單場2名球員同場得分超過40分的紀錄，但卻不是由「雙探花」泰托姆（Jays...

NBA／衛斯特布魯克領軍逆襲 金塊末節逆轉斷國王4連勝

近期拉出一波4連勝的國王隊，在今天作客金塊隊主場的賽事中卻踢到鐵板，在最多14分領先的情況下，卻在末節遭到金塊衛斯特布魯...

NBA／厄文太操導致受傷？獨行俠主帥基德拒絕「陰謀論」

獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）本周出戰國王隊成傷兵，診斷結果是左膝前十字韌帶撕裂，本季提前報銷，教練基德（...

NBA／普里查德追上柯瑞腳步 破多項紀錄仍不忘尊重比賽

塞爾蒂克隊在今天主場迎戰拓荒者隊的比賽中，由雙衛懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritch...

NBA／讚柯瑞是史上最獨特巨星 勇士主帥：從技術來看他是GOAT

傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）昨天公開呼籲球迷，將柯瑞（Stephen Curry）放進史上最佳球員（GOAT）討論當中。勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時直言，從

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。