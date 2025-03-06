快訊

逃兵打人還超派？盤點「超級屁孩」五大星座…王大陸雙子座上榜

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／衛斯特布魯克領軍逆襲 金塊末節逆轉斷國王4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
最多領先14分的國王，在末節遭到金塊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）單節進帳11分領軍翻盤，中斷近期4連勝。 美聯社
最多領先14分的國王，在末節遭到金塊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）單節進帳11分領軍翻盤，中斷近期4連勝。 美聯社

近期拉出一波4連勝的國王隊，在今天作客金塊隊主場的賽事中卻踢到鐵板，在最多14分領先的情況下，卻在末節遭到金塊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）單節進帳11分領軍翻盤，最終金塊就以116：110終結了國王的連勝之旅。

國王今年交易大限進行完陣容上的調整後，近期打出一波9勝2敗的高潮，戰績也逐漸追上西區中段班球隊，而今天在球隊當家大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）與得分好手蒙克（Malik Monk）缺陣的情況下作客金塊主場，國王也在首節就展現多點開花的攻勢，團隊豪取42分，並取得13分的領先。

反觀身為地主的金塊今天在葛登（Aaron Gordon）與史特羅瑟（Julian Strawther）雙雙缺陣下，攻守兩端卻顯得力不從心，在前三節賽事中幾乎只能一路挨打，還讓德羅展（DeMar DeRozan）在第三節單節命中4顆三分球拿下18分，國王也帶著雙位數領先進入第四節。

不過第四節金塊衛斯特布魯克挺身而出，他開節後個人連得7分，加上替補上陣的納吉（Zeke Nnaji）在該節中段也靠著二波進攻與三分球連得5分，幫助金塊逆轉戰局，儘管國王拉文（Zach LaVine）隨後又幫助球隊要回領先優勢，但國王其他球員卻陷入手感急凍的狀態，在最後4分半鐘被金塊打出一波17：8的攻勢鎖定勝利，中斷了國王的4連勝。

金塊今天雖然僅以8人應戰，但6人得分上雙，其中衛斯特布魯克貢獻全隊最高25分，其中11分集中在第四節，也是他個人暌違1個半月後得分再度突破20分，約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）皆貢獻22分，至於國王則以德羅展35分最佳。

延伸閱讀

NBA／金塊9連勝登西區第2 馬龍談衛少替補：他沒做錯任何事

NBA／穆雷轟生涯新高55分金塊8連勝 隊友：有人對他說垃圾話

NBA／柏金斯稱自己才是「雷霆三少」時期領袖 KD：瘋狂言論

NBA／馬刺三方交易收下福克斯 拉文轉戰國王再次聯手德羅展

相關新聞

NBA／第三度12連勝+闖季後賽 騎士教頭：會被評論但很特別

當家球星米契爾（Donovan Mitchell）26分領軍下，騎士隊延續連勝旅程，今天以112：107擊敗熱火隊後除收...

NBA／同場40分加9三分球 綠衫軍懷特、普里查德創紀錄

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰拓荒者隊，寫下隊史首次單場2名球員同場得分超過40分的紀錄，但卻不是由「雙探花」泰托姆（Jays...

NBA／衛斯特布魯克領軍逆襲 金塊末節逆轉斷國王4連勝

近期拉出一波4連勝的國王隊，在今天作客金塊隊主場的賽事中卻踢到鐵板，在最多14分領先的情況下，卻在末節遭到金塊衛斯特布魯...

NBA／厄文太操導致受傷？獨行俠主帥基德拒絕「陰謀論」

獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）本周出戰國王隊成傷兵，診斷結果是左膝前十字韌帶撕裂，本季提前報銷，教練基德（...

NBA／普里查德追上柯瑞腳步 破多項紀錄仍不忘尊重比賽

塞爾蒂克隊在今天主場迎戰拓荒者隊的比賽中，由雙衛懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritch...

NBA／讚柯瑞是史上最獨特巨星 勇士主帥：從技術來看他是GOAT

傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）昨天公開呼籲球迷，將柯瑞（Stephen Curry）放進史上最佳球員（GOAT）討論當中。勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時直言，從

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。