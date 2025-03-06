NBA／普里查德追上柯瑞腳步 破多項紀錄仍不忘尊重比賽

塞爾蒂克隊在今天主場迎戰拓荒者隊的比賽中，由雙衛懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritchard）攜手寫下同場至少40分與投進9顆三分球的紀錄，刷新多項隊史與聯盟紀錄，不過對於只差一顆三分球就能追平塞爾蒂克隊史個人單場三分球進球紀錄，普里查德賽後也強調並不想刻意求之，並希望展現對於比賽和隊友的尊重。

塞爾蒂克今天在三名主力泰托姆（Jayson Tatum）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與哈勒戴（Jrue Holiday）同時缺陣的情況下，儘管人手變得相對短缺，但先發的懷特與替補上陣的普里查德卻填補起了三人的空缺，前者投進9顆三分球拿下41分，後者則是投進10顆三分球拿下43分，雙雙改寫生涯紀錄。

PRITCHARD & WHITE COMBINE FOR 84 🤯🤯



Pritchard: 43 PTS | 10 REB | 5 AST | 10 3PM

White: 41 PTS | 3 STL | 9 3PM



Pritchard's 43 PTS & 10 3PM represent new CAREER-BESTS 🔥 pic.twitter.com/a6hlX56cLH — NBA (@NBA) 2025年3月6日

其中替補上陣的普里查德更成為繼柯瑞（Stepbehn Curry）後，聯盟史上第2位達成單場40分、5籃板、5助攻且投進10顆三分球還沒發生任何失誤的球員，他也僅差一顆三分球就能追平塞爾蒂克隊史單場三分球命中紀錄。

Payton Pritchard had a HISTORIC night for the @celtics tonight!



🎯 FIRST Celtic with 40+ PTS & 10+ 3PM in a game

🎯 THIRD player ever with 40+ PTS & 10+ 3PM off the bench

🎯 THIRD player ever with 40+ PTS, 10+ REB, & 10+ 3PM, joining James Harden & Damian Lillard https://t.co/KwmhNGrXSa pic.twitter.com/YSDK1vovUr — NBA History (@NBAHistory) 2025年3月6日

談到在前三節就投進10顆三分球，第四節卻僅在三分線外出手1次，似乎未刻意追求紀錄，普里查德賽後也解釋，「其實我沒有意識到自己已經投進10顆三分球，最重要的還是贏下比賽，對手一直努力追分，我不會強求那些不該做的事情，因為這是對於比賽和隊友的不尊重。」

而普里查德與懷特的火力全開，也讓拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）甘拜下風，「我確實沒有見過這樣的狀況，在我球員生涯中，也只見過一名球員在比賽中手感發燙，但兩個人一起的情況我還從沒有見過。」