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NBA／同場40分加9三分球 綠衫軍懷特、普里查德創紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
懷特（左）與替補上陣的普里查德(右)同場砍進40+分與9顆三分彈寫下紀錄。 路透通訊社
懷特（左）與替補上陣的普里查德(右)同場砍進40+分與9顆三分彈寫下紀錄。 路透通訊社

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰拓荒者隊，寫下隊史首次單場2名球員同場得分超過40分的紀錄，但卻不是由「雙探花」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）攜手達成，反而是由懷特（Derrick White）與替補上陣的普里查德（Payton Pritchard）分別攻下41分與43分創下紀錄，帶領「綠衫軍」以128：118擊退拓荒者。

塞爾蒂克今天在球隊一哥泰托姆以及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）三名主力缺陣的情況下迎戰拓荒者，不過球隊兩名後衛懷特與普里查德卻是火力全開，兩人在首節就聯手飆進6顆三分球，幫助「綠衫軍」取得領先。

接下來三節「綠衫軍」在懷特與普里查德的外線砲火轟炸下，包括第二節懷特單節投進4顆三分球拿下14分，第三節普里查德單節投進5顆三分球拿下19分，幫助塞爾蒂克前三節打完就取得20分領先，第四節甚至一度取得25分領先，但拓荒者仍是在西蒙斯（Anfernee Simons）、夏普（Shaedon Sharpe）領軍下在第四節最後3分鐘追到個位數差距，不過最終塞爾蒂克仍是由布朗與懷特攜手關門，以10分差距帶走勝利。

塞爾蒂克今天全場共投進23顆三分球，但其中19顆集中在懷特與普里查德兩人身上，懷特投進9顆三分球攻下41分，普里查德則是投進10顆三分球攻下43分，雙雙改寫生涯得分新高紀錄，在眾星雲集的塞爾蒂克隊史上，更是首對同場飆破40分的組合，還成為NBA史上首對同場皆投進9顆以上三分球的組合，但兩人生涯至今都還不曾入選過NBA明星賽。

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