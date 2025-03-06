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NBA／厄文太操導致受傷？獨行俠主帥基德拒絕「陰謀論」
獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）本周出戰國王隊成傷兵，診斷結果是左膝前十字韌帶撕裂，本季提前報銷，教練基德（Jason Kidd）今天受訪形容厄文受傷是「意外事故」，否認和厄文受傷和近10場的高出賽時間有關係。
自從獨行俠上月將超級球星唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊後，厄文在受傷前的10場比賽場均出賽時間從原本35.9分鐘上升到39.3分鐘，出賽時間在這段期間居NBA球員之冠。
獨行俠今天出戰公鹿隊，基德賽前提到，不同意將厄文傷勢和上場時間做連結，「我們談得是一次攻防，在此之前並不多。這是意外事故，就應該這樣報導。」他認為將受傷和出賽時間相連是「陰謀論」，「我們希望我們的球星能出賽，這不該是個休息聯賽。」
獨行俠本季傷兵問題不少，厄文在球隊62場比賽中出賽50場，且場均上場36.1分鐘，繳出24.7分、4.8籃板和4.6助攻成績單，如今整季報銷，讓獨行俠陣容雪上加霜，今天碰公鹿僅有8名健康球員。
基德提到，厄文是球隊的領袖，本季也打出高水準，「或許是他職業生涯幾個最棒球季，我們不能相互矛盾，一邊說我們球星打得不夠多時間、打得不夠，要休息，現在又說他們打太多了。」
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